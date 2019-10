Robert Winnicki ostrzega ambasadora Izraela. "Dopuszcza się zniesławienia"

Robert Winnicki odniósł się do słów nowego ambasadora Izraela w Polsce. Alexander Ben Zvi skrytykował fakt, że w Sejmie znaleźli się politycy Konfederacji, znani z antysemickich wypowiedzi. Winnicki zachęcił go do zgłoszenia takich przypadków prokuraturze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Robert Winnicki ostrzega ambasadora Izraela. "Dopuszcza się zniesławienia" (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Alexander Ben Zvi w wywiadzie dla wtorkowego "Super Expressu" scharakteryzował polityków Konfederacji jako "ludzi, którzy mają antysemickie poglądy i wypowiadają się przeciwko Żydom". "Jeśli w Sejmie będą powtarzać swoje antysemickie slogany, będzie to problem" - powiedział nowo mianowany ambasador Izraela w Polsce.

Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji stwierdził, że Ben Zvi powinien zgłosić antysemickie wypowiedzi do prokuratury. - Bardzo nieszczęśliwie rozpoczyna swoje urzędowanie w Polsce od ataku na formację polityczną, która cieszy się poparciem 1 miliona 250 tys. Polaków - powiedział polityk w Sejmie.

Robert Winnicki ostrzega ambasadora Izraela. "Dopuszcza się zniesławienia"

Winnicki przekonywał, że wypowiedzi nacechowane nienawiścią do jakichkolwiek grup etnicznych są w Polsce karalne. - Moim zdaniem nie znajdzie takich wypowiedzi. Pan ambasador powinien bardzo uważać, ponieważ dopuszcza się zniesławienia - powiedział.

Zobacz też: Robert Winnicki z Konfederacji: powyżej progu, ale poniżej oczekiwań

Lider Konfederacji ocenił, że Ben Zvi próbuje zakwalifikować jako antysemityzm każdą krytyczną wypowiedź dotyczącą państwa Izrael lub jego przedstawicieli. - To jest skandaliczne (...) pozycjonowanie się na scenie międzynarodowej - powiedział, podkreślając, że jego ugrupowanie nie godzi się na takie "uwłaczające ustawianie".