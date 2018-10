Anna Azari zostanie odwołana. Jest nazwisko następcy

Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari pozostanie na swoim stanowisku do połowy przyszłego roku. Na czele misji dyplomatycznej zastąpi ją Alexander Ben-Zvi. Gratulacje złożył mu już jego odpowiednik, ambasador Polski w Izraelu, Marek Magierowski.

Ben-Zvi jest jednym z dziewięciu nowych ambasadorów, których nazwiska we wtorek ogłosiły władze Izraela. Obejmą oni placówki m.in w Brukseli, Kairze, Dublinie, Sofii czy Bratysławie. Ambasadorem w ostatnim z wymienionych miast do 2015 r. był właśnie Ben-Zvi. Ostatnio przewodził on rozmowom z Rosją na temat sytuacji w Syrii.