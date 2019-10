Konfederacja chce unieważnienia wyborów. Robert Winnicki: wniosek już złożony

Konfederacja złożyła do Sądu Najwyższego wniosek o unieważnienie wyborów – powiedział poseł Robert Winnicki. Dotyczy on części okręgów.

Robert Winnicki w Radiu Zet wyjaśnił, że wniosek do Sądu Najwyższego dotyczy tylko tych okręgów, w których kandydatom Konfederacji zabrakło po kilkaset głosów, żeby dostać się do Sejmu. – Gdyby nie propaganda TVP to zostaliby tymi posłami. Zobaczymy, czy w tych kilku okręgach zostaną powtórzone wybory – mówił Winnicki.