Aleksiej Nawalny otruty. Rosja: nie ma powodów do oskarżania nas

Aleksiej Nawalny otruty. Rosja odpowiada: Nie ma powodów do oskarżania nas

Jeszcze w środę po południu Berlin wezwał Rosję do wyjaśnień w tej sprawie. Początkowo do doniesień odniosło się tylko MSZ, które przekazało informację, że "dalej oczekuje na odpowiedzi Niemiec na pytania prokuratora generalnego".

Jak informuje agencja Tass, większego komentarza ws. otrucia Aleksieja Nawalnego w czwartek udzielił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Nie ma powodów do oskarżania Rosji o to, co stało się panu Nawalnemu - mówił w wywiadzie dla rosyjskich mediów.