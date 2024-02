Aleksiej Nawalny nie żyje. Lawina komentarzy

"Rosja to kraj terroru, zbrodni i morderstw przeciwników. Więzień polityczny Aleksiej Nawalny nie żyje. Walczył o demokratyczną i uczciwą Rosję. Był wojownikiem ze skorumpowanym reżimem Putina. Każdy kto w Polsce nadużywa określeń i porównań nieadekwatnych, powinien dziś się wstydzić" - napisał polityk PO, Michał Szczerba, nawiązując do porównań Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do więźniów politycznych.