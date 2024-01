Kamiński i Wąsik więźniami politycznymi? Eksperci mówią jasno

- Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika powinno być rozpatrywane wyłącznie z punktu widzenia ustaw karnych. Sąd wydał nakaz doprowadzenia skazanych do miejsca wykonywania kary, w związku z tym policja wykonuje to, co sąd postanowił – powiedział PAP specjalista od prawa konstytucyjnego prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Krzysztof Grajewski.