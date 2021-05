Al-Kaida planuje zamachy na policjantów. Polska dostała ostrzeżenie

Dobrze, że ludzie się dowiedzą

Czy zagrożenie zamachami w Polsce jest realne? - Skoro ostrzeżenie zostało wysłane przez tak poważną instytucję, to wygląda na realne zagrożenie. Taki zamach mógłby wystraszyć społeczeństwo, ale on nie wystraszy służb, policji. Dobrze, żeby w społeczeństwie ta wiedza o potencjalnym zagrożeniu była, bo wtedy łatwiej reagować, gdyby do czegoś takiego doszło - mówi Adam Rapacki, były policjant i wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za służby w rządzie Donalda Tuska.