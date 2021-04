Tysiące euro za zabicie policjanta? Gazeta zbliżona do Al-Kaidy publikuje bulwersujące ogłoszenie

Jak poinformował dziennik "ABC", hiszpańska policja ostrzegła w nocie wewnętrznej do wszystkich brygad antyterrorystycznych w kraju, że w czasopiśmie "The Wolves of Manhattan Magazine" zbliżonym do Al-Kaidy, kilka dni temu opublikowano ogłoszenie o nagrodzie wysokości tysięcy euro za zabicie policjanta w jakimkolwiek kraju zachodnim.