Kreml uderza w środowisko Nawalnego. Potraktuje ich jak Al-Kaidę

Kreml planuje kolejne represje wobec Aleksieja Nawalnego. Tym razem chodzi o Fundację Walki z Korupcją, czyli organizację założoną i koordynowaną przez opozycjonistę. Moskiewska prokuratura zwróciła się do sądów o wpisanie jej jako organizacji ekstremistycznej. Taki krok wcześniej stosowano w Rosji m.in. wobec Al-Kaidy.

Według brytyjskiego "Guardiana" moskiewski sąd, na podstawie tajnych dowodów, ma w przyszłym tygodniu wydać wyrok na Fundację Walki z Korupcją i podległe jej struktury regionalne. To największa rozprawa ze zwolennikami Aleksieja Nawalnego od czasu gdy został twarzą antyputinowskiej opozycji po wyborach parlamentarnych w 2011 roku. - Nie ma wątpliwości, że Fundacja Walki z Korupcją zostanie uznana za organizację ekstremistyczną wraz z regionalnymi oddziałami, to kolejny krok w celu likwidacji całej naszej struktury - mówi cytowany przez "The Guardian" Leonid Wołkow, współpracownik Nawalnego, wobec którego w styczniu została wszczęta sprawa karna dotycząca apeli do nastolatków o udział w protestach.

Na równi z Al-Kaidą i Świadkami Jehowy

W przeszłości podobne werdykty sądowe wydawano w Rosji wobec organizacji terrorystycznych m.in. wobec Al-Kaidy, a także wspólnoty religijnej Świadków Jehowy. Wiąże się to z surowymi sankcjami wobec członków takich organizacji, włącznie z długoletnim pozbawieniem wolności i wysokimi grzywnami. Fundacji Walki z Korupcją Nawalnego zarzuca się próby "zmiany fundamentów porządku konstytucyjnego" oraz "tworzenie warunków do destabilizacji społeczno-politycznej".

Co ciekawe w przypadku podobnych wyroków, w Rosji prawo działa także wstecz, co oznacza, że środowisko Nawalnego może być pociągane do odpowiedzialności za przestępcze według Moskwy działania dokonane jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu. W środę policja w Moskwie zatrzymała jedną ze współpracowniczek Aleksieja Nawalnego Lubow Sobol i prawniczkę w Fundacji Walki z Korupcją - poinformował jej adwokat Władymir Woronin.

Sam Aleksiej Nawalny został przeniesiony z kolonii karnej w Pokrowie do szpitala więziennego w kolonii karnej nr 3 we Włodzimierzu, gdzie kontynuuje strajk głodowy. Według Amnesty International transfer Nawalnego, który ma się znajdować w coraz gorszym stanie zdrowia, do nowej kolonii, jest "karą, która ma uchodzić za pomoc medyczną".

