Rosja. Współpracownik Aleksieja Nawalnego alarmuje ws. zdrowia opozycjonisty

Rosja. Zaniepokojenie stanem zdrowia Aleksieja Nawalnego

Wołkow spekuluje, że krytyk Kremla mógł zostać przeniesiony do więziennego szpitala, a administracja kolonii karnej próbuje to ukryć. - Biorąc pod uwagę wszystkie znane nam okoliczności, gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia Nawalnego może tylko wywołać ogromne zaniepokojenie - powiedział współpracownik 44-latka, cytowany przez agencję AFP.

Wołkow dodał, że prawnicy rosyjskiego opozycjonisty chcieli go odwiedzić na zaplanowanym spotkaniu, ale nie zostali dopuszczeni do Nawalnego. Adwokat krytyka Kremla Wadim Kobziew stwierdził, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia. Inny z prawników rosyjskiego opozycjonisty Olga Michajłowa dodała, że "nie wie, co dzieje z jej klientem", ale Nawalny powinien zostać zbadany przez odpowiedniego lekarza.