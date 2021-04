Armenia murem za USA. Oświadczenie ws. rzezi Ormian grozi kryzysem

Armenia murem za USA. W tle rzeź Ormian

Rzeź Ormian uznana za "ludobójstwo". Joe Biden naraził się Turcji

Joe Biden podkreślił, że w wyniku zbrodni zginęło około 1,5 miliona osób "deportowanych, zamordowanych lub zmuszonych do marszu do śmierci podczas kampanii eksterminacji".

Rzeź Ormian. Będzie odwet Turcji na USA?

Oświadczenie ze strony Joe Bidena to realizacja jego wyborczej obietnicy. Ta może go jednak sporo kosztować. Turcja posiada drugą co do wielkości armię w NATO. Jej znacznie na Bliskim Wschodzie jest też kluczowe dla polityki Stanów Zjednoczonych.