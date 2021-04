USA. Joe Biden uznał rzeź Ormian jako ludobójstwo. Turcja to potępia

Jak informuje PAP, amerykański prezydent Joe Biden w oświadczeniu z okazji dnia upamiętnienia rzezi Ormian uznał je jako ludobójstwo dokonane przez Imperium Osmańskie. W sobotnim komunikacie wspomniał też m.in. o 1,5 mln Ormian "deportowanych, zamordowanych lub zmuszonych do marszu do śmierci podczas kampanii eksterminacji".

- Każdego roku tego dnia wspominamy życie wszystkich tych, którzy zginęli w ludobójstwie Ormian za czasów Imperium Osmańskiego i ponownie zobowiązujemy się, by taka zbrodnia nie zdarzyła się nigdy więcej - brzmi cytowane przez PAP oświadczenie Białego Domu.

Tureckie MSZ potępia stanowisko Waszyngtonu. Decyzja "oparta jedynie na populizmie".

- Nikt nie może nas uczyć na temat naszej historii. Polityczny oportunizm jest największą zdradą pokoju i sprawiedliwości - napisał Cavusoglu na Twitterze w odpowiedzi na oświadczenie Białego Domu. - Całkowicie odrzucamy to oświadczenie, oparte jedynie na populizmie - dodał dyplomata.

Uznanie rzezi Ormian za ludobójstwo kwestią bezpieczeństwa Armenii

Z informacji podanych przez PAP wynika, że do komunikatu Białego Domu odniósł się także premier Armenii Nikol Paszynian. Stwierdził on, że uznanie przez prezydenta USA Joe Bidena rzezi Ormian za ludobójstwo jest bardzo ważne i kluczowe dla jego kraju. Jak dodał, jest to kwestia nie tylko "prawdy i historycznej sprawiedliwości", ale również bezpieczeństwa Armenii.