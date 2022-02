Agresja Rosji. Papież apeluje: "Niech Królowa Pokoju uchroni świat przed szaleństwem wojny"

W środę papież Franciszek zaapelował to stron, które są zaangażowane w konflikt na Ukrainie. Głowa Kościoła katolickiego poprosiła o to, aby powstrzymać się przed działaniami, które mogłyby doprowadzić do cierpień ludności. "Niech Królowa Pokoju uchroni świat przed szaleństwem wojny" - podkreślił duchowny.