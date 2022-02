Kryzys na Ukrainie. Putin mówi o "demilitaryzacji" Ukrainy

- Federacja Rosyjska była zainteresowana realizacją porozumień mińskich, bo to był wynik kompromisu - zapewnił Putin. Dodał jednak, że teraz te porozumienia już nie obowiązują, ponieważ uznał niepodległość DRL i ŁRL. Oskarżył też władze Ukrainy, że to one nie były zainteresowane ich realizacją. - Zostały zabite na długo przed tym, jak uznaliśmy niepodległość DRL i ŁRL - dodał.