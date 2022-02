Rada Federacji Rosyjskiej wyraziła zgodę na możliwość wysłania wojska poza granicę Rosji

Władimir Putin zwrócił się do Rady Federacji Rosji z wnioskiem o możliwość wysłania wojska poza granicę Rosji. Jak doprecyzował jeden z wiceministrów, chodzi o Donbas. Ta wydała zgodę.

Źródło: GETTY , fot: Anadolu Agency