Adopcja dzieci przez pary homoseksualne. "Jedynka" KO: "Jestem za"

Lider chełmskiej listy Koalicji Obywatelskiej Riad Haidar podkreślił, że jest zwolennikiem znaczących zmian ws. przyznawania praw środowiskom LGBT w Polsce. Mówił m.in. o prawach do zawierania małżeństw i adopcji dzieci. - Czy to stanowisko całej KO? - pytają teraz przedstawiciele PiS.

- Jeżeli spełniają warunki do adopcji, ustalone przez organy państwa, powołane do tego, to dlaczego nie? - powiedział Haidar. - Powinny (mieć takie prawo - przyp. red.), a co to przeszkadza? - dodał.