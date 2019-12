Adam Jarubas: przyjąłem propozycję Dudy, do dziś mam kaca

- Zorientowałem się, że prezydent Duda całkowicie wszedł w rolę kompletnie niesamodzielnej głowy państwa - tak Adam Jarubas, europoseł ludowców mówi o swojej rezygnacji z pracy w Narodowej Radzie Rozwoju.

- Nie ukrywam, że to też trochę łechtało moją próżność. Poza tym koledzy z PiS mieli z tym problem, bo cały czas mówili, że się do niczego nie nadaję, a potem nagle ich prezydent zaprasza mnie do współpracy. Jednak z czasem zaprzestałem aktywności w Narodowej Radzie Rozwoju - wyjaśnia Onetowi Adam Jarubas.

Tłumaczy, że po roku pozbył się złudzeń co do efektywności swojej pracy i podkreśla, że było to dla niego przykre. - Zwłaszcza, że trafiłem do grupy, która zajmowała się polityką spójności, polityką rozwojową. To jest to, na czym się znam - mówi eurodeputowany PSL.