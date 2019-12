Sondaż dla programu WP #Newsoom. W II turze Andrzej Duda pokonałby Szymona Hołownię

Szymon Hołownia po 12 latach pożegnał się z programem "Mam talent". Doniesienia medialne, ale też aluzje rzucane przez samego dziennikarza pozwalają sądzić, że wystartuje on w wyborach prezydenckich. Poparcie uzyskane w II turze wyborów nie zagwarantowałoby mu jednak zwycięstwa - wynika z sondażu IBRiS dla programu WP #Newsroom.

Wiele wskazuje na to, że Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich. W drugiej turze nie miałby jednak szans wygrać z Andrzejem Dudą - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla programu Wirtualnej Polski #Newsroom.

Kim są wyborcy Dudy i Hołowni?

Aż 78 proc. ankietowanych mieszkających na wsi to potencjalni wyborcy Andrzeja Dudy. Z kolei Szymon Hołownia największym poparciem cieszy się wśród mieszkańców metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców (36 proc.).

Najchętniej Andrzeja Dudę popierają osoby z wykształceniem podstawowym (63 proc.) i zarabiające do 2 tys. zł netto (69 proc.), a Szymona Hołownię wyborcy z wykształceniem wyższym (licencjatem) i badani z dochodami od 5 tys. zł netto (51 proc.).

Co więcej, 64 proc. zadeklarowanych wyborców Andrzeja Dudy to osoby korzystające z programu plus, w przypadku Szymona Hołowni ten odsetek wynosi 25 proc.