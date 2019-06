Abp Stanisław Gądecki musi wydać prokuraturze dokumenty ws. księdza pedofila

Prokuratura w Chodzieży zobowiązała abp. Stanisława Gądeckiego do przekazania śledczym w ciągu 7 dniu dokumentów ws. księdza pedofila. Wcześniej poznańska kuria zasłaniała się "tajemnicą zawodową".

- Jeśli teraz dokumenty nie zostaną wydane, to następnym krokiem będzie przeszukanie w kurii. Prokuratura jest w tej sprawie zdeterminowana - powiedział w rozmowie z portalem poznan.wyborcza.pl prawnik Artur Nowak.

To pełnomocnik Szymona, który jako ministrant był molestowany przez księdza. - Obmacywał mnie, chciał, żebym go masturbował - twierdzi. Gdy o sprawie opowiedział rodzicom, duchowny przeprosił i zapewnił, że to się nie powtórzy. Ale słowa nie dotrzymał.