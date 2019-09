Abp Marek Jędraszewski: człowiek jako istota żyjąca tyko seksem

Arcybiskup Marek Jędraszewski po raz kolejny szokuje. Tym razem podczas kazania w bazylice na Wawelu ostrzegał przed "nowym totalitaryzmem", który sprowadza człowieka do "istoty żyjącej tylko seksem", a wszystko w imię "idei multi-kulti".

- Obecny czas to kolejne zmagania, w których zdajemy sobie sprawę, że zagraża nam nowy totalitaryzm – ideowy, który chce uderzyć w godność człowieka, sprowadzając go do istoty żyjącej tyko seksem w najrozmaitszych, niegodnych z człowieczą naturą kształtach - stwierdził Jędraszewski. Dodał, że cały proceder "pragnie uderzyć w wychowanie dzieci i młodzieży".