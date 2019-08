Abp Marek Jędraszewski o deprawacji dzieci i młodzieży. "Musimy powiedzieć nie"

Abp Marek Jędraszewski wygłosił kolejną homilię. Tym razem wezwał do tego, by powiedzieć "'nie' deprawacji dzieci i młodzieży". Duchowny zwrócił się również do młodych ludzi z apelem.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski (East News)

Abp Marek Jędraszewski wygłosił homilię podczas mszy, która została odprawiona w ramach 47. Pielgrzymki do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Duchowny zaznaczył, że "współczesny świat usiłuje pozbawić człowieka czystości serca, poprzez różne programy, m.in. kartę WHO".

- Jeżeli chcemy być ludźmi czystego sumienia, a do takich należy przyszłość świata (…), musimy jednocześnie powiedzieć "nie" wszystkim usiłowaniom deprawacji dzieci i młodzieży. Od nich zależy przyszłość ich samych, rodzin i polskiego, chrześcijańskiego narodu. Należy trwać przy dekalogu i opanowywać swą cielesność, podporządkowując ją sumieniu, stając się równocześnie dojrzałym człowiekiem. Trzeba troszczyć się o czystość serca, a także wprowadzać najbardziej szlachetne wartości w życie rodzinne i społeczne - tłumaczył abp Jędraszewski.

I dodał, że "należy bronić krzyża Chrystusa, który jest zwycięskim znakiem wiary". Zwrócił się również do młodych ludzi, by "modlili się o łaskę czystego serca, która stanowi fundament godności osobistej".

To nie pierwszy raz, gdy abp Jędraszewski zabiera głos w tej sprawie. Burzę wywołały słowa wypowiedziane podczas homilii w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego nawiązał do współczesnej sytuacji w Polsce. - Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły - powiedział w kazaniu. Po czym dodał: nie czerwona, a tęczowa.

