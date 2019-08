Jędraszewski o LGBT. Oburzenie. Dominikanin chce jego dymisji

"Zaczynam od jutra, jeden list lub e-mail na tydzień aż do skutku" - pisze na swoim profilu na Facebooku dominikanin Paweł Gużyński. Chce dymisji arcybiskupa Marka Jędraszewskiego po jego słowach o "tęczowej zarazie".

"Kiedy przed wielu laty byłem aktywistą Amnesty International, słaliśmy do różnych instytucji na całym świecie listy w sprawach prześladowanych osób, aby wytwarzać nieustający nacisk. Robiliśmy to tak długo, dopóki sprawa nie znajdowała jakiegoś sensownego finału" - zaczął swój wpis dominikanin Paweł Gużyński.

Proponuje, by zacząć wysyłać listy do abp. Jędraszewskiego "z wyrazem oczekiwania, że honorowo poda się do dymisji z powodu słów o 'tęczowej zarazie'". Jednocześnie tłumaczy, że nie chodzi mu o wewnątrzkościelny bunt.