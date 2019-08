Kraków. Protest przed kurią przeciwko słowom abpa Jędraszewskiego

W piątek pod oknem papieskim przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie zebrało się około stu osób. Przynieśli ze sobą białe kartki z napisami. W taki sposób zaprotestowali przeciwko słowom metropolity krakowskiego. Abp Marek Jędraszewski podczas mszy z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego powiedział, że po polskiej ziemi chodzi "tęczowa zaraza", która chce opanować dusze, serca i umysły.

- Cała się trzęsę. Regularnie chodzę na demonstracje i marsze, walczę o to, by w tym kraju też czuć się jak u siebie. Po Białymstoku coś się zmieniło, coś pękło. Boję się, że ktoś na mnie napluje, obrzuci jajkiem. I nikt go za to nie ukarze. Jeśli jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Kościoła w Polsce nazywa mnie "zarazą” i nie ponosi żadnych konsekwencji, to może zrobić to każdy inny człowiek - mówi Zuza, jedna z uczestniczek protestu.