7 tys. zgonów waleni w jednym miejscu. AI odkryło przyczynę

Naukowcy podejrzewają, że bezprecedensowa fala upałów w morzu w latach 2013–2016 – największa, jaką kiedykolwiek zarejestrowano na świecie – przyczyniła się do śmierci głodowej ok. 7 tysięcy wielorybów. W tym okresie temperatury na północnym Pacyfiku były o ok. 2,2 - 5,6 stopni Celsjusza wyższa od średniej.