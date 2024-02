Kaczyński o rządzie Tuska: do Nowej Zelandii, na Pacyfik

- Nie będę w żadnym razie z państwem polemizował, ale dodam coś do tego. Jednocześnie coś z głową nie najlepiej. To ludzie, którzy po prostu nie potrafią. Nie nadają się. Ich siła wynika z tego, że mają poparcie z zewnątrz. To nie jest prawdziwy polski rząd. Ja to ciągle powtarzam: to jest rząd zewnętrzny, służący innym - dodał Jarosław Kaczyński, na co ludzie skandowali "Do Berlina!".