Tłum przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na miejscu Wąsik i Kamiński

- Idąc tutaj razem z Mariuszem spotykaliśmy ludzi, którzy stali pod naszymi więzieniami, którzy wspierali nasze żony, którzy byli z nami. My codziennie czekaliśmy, by was usłyszeć. Bardzo za to dziękujemy. Wy byliście silni. Ta władza jest słaba, czuje strach, kiedy was widzi - powiedział Maciej Wąsik.