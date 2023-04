6-letni uczeń postrzelił nauczycielkę. Kobieta chce 40 mln dolarów odszkodowania od szkoły

Dyrekcja ignorowała sygnały o niebezpiecznym zachowaniu chłopca

Jak czytamy w złożonym pozwie, asystent dyrektora szkoły Ebony Parker, który został również oskarżony, miał zignorować co najmniej trzy ostrzeżenia ze strony pracowników, że uczniowie widzieli u 6-latka broń palną, a także że chłopiec wyciągnął pistolet z plecaka i schował go do kieszeni bluzy. Mężczyzna miał zabronić nauczycielom przeszukania 6-latka, bo jego matka ma go zaraz odebrać ze szkoły.