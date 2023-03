Noworodek zabity przez matkę. Ciało odnaleziono w kontenerze na odzież

Prowadzone od kilku dni śledztwo doprowadziło do zatrzymania dwóch osób podejrzanych o zabicie noworodka i ukrycie jego ciała w osiedlowym kontenerze na ubrania. Są to 33-letni mężczyzna oraz 40-letnia kobieta, którzy mieszkali razem. Jak wynika z ustaleń, kobieta urodziła dziecko w swoim domu, tam też pozbawiła je życia. Według jej zeznań, była wówczas w domu sama i nikt nie pomagał. Dlatego 33-letni partner kobiety został zwolniony z aresztu, a matka, decyzją sądu została tymczasowo aresztowana. Wcześniej przeszukano dom, w którym doszło do tragedii.