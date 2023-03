Koszmar za Odrą. Martwe dziecko znalezione w kontenerze na odzież

Martwe dziecko w kontenerze. Sprawa z Polski

Do podobnego zdarzenia doszło kilka lat temu w podwarszawskim Pruszkowie. Wówczas to kobieta, która ukrywała przed rodziną i znajomymi, że jest w ciąży, urodziła zdrowe dziecko, które następnie, według śledczych udusiła. Następnego dnia spakowała do reklamówki dziecięce ubrania, oraz inne rzeczy, które miała wynieść do kontenera z ubraniem i tam ukryła zwłoki swojej córki.