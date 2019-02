"3 razy zmuszono mnie do aborcji". Ofiary pedofilii mają głos w Watykanie

W Rzymie, na zwołanej przez papieża konferencji przewodniczących episkopatów ws. ochrony nieletnich w Kościele, głos zabrały ofiary pedofilii. Czterej mężczyźni i jedna kobieta, opowiadali o swoich przeżyciach i wysuwali żądania wobec Kościoła.

Podkreślali, że szczególnie bolesne i traumatyzujące - oprócz samego molestowania - było to, że nikt im nie dawał wiary: ani biskupi, ani zwierzchnicy zgromadzeń zakonnych. - Najgorsze było to, że nikt nam nie wierzył. Traktowano mnie jak kłamcę, odwracano się ode mnie i twierdzono, że jestem wrogiem Kościoła - skarżył się mężczyzna z Ameryki Płd. i ostrzegał przed fałszywym albo wymuszonym przebaczeniem. Wezwał osoby odpowiedzialne w Kościele do współpracy z władzami.