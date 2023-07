16-latek brutalnie pobił bezdomnego. Poszło o zapalniczkę

- Poszkodowany został ustalony, dwóch sprawców również. Są to osoby niepełnoletnie. Jedna z nich to 16-latek, policji w Białogardzie dość znany. Temu 16-latkowi, który na filmiku kopał bezdomnego, zostały przedstawione zarzuty. Przetransportowano go do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie. Tam oczekuje na rozprawę sądową - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Biegański. Dodał, że sprawcy będą sądzeni w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Białogardzie. Drugi ze sprawców nie został jeszcze zatrzymany. Policja ustaliła, kim jest.