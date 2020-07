13 tys. mandatów za brak maseczek. Policja: "Nie będzie taryfy ulgowej"

Policja kontroluje przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust m.in. w sklepach oraz tramwajach i autobusach miejskich. Do tej pory pouczyła 42 tys. osób, a mandatami ukarała 13 tys. osób.

"Naszą intencją nie jest ściganie ludzi"

W Polsce - zgodnie z zaleceniami rządu - nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Dostosowywać się do niego należy m.in. w autobusach i tramwajach miejskich, sklepach, kościołach, ale też na otwartej przestrzeni, kiedy niemożliwe jest utrzymanie dwumetrowego dystansu społecznego.

- Mandaty nakładamy, kiedy ktoś w sposób lekceważący podchodzi do przepisów. Podkreślę: nie jest naszą intencją ściganie ludzi z bloczkiem mandatowym w ręce. Ale jeżeli zorientujemy się, że ktoś ma lekceważący sposób podejścia do norm, to nie będzie taryfy ulgowej - mówił kom. Dawid Marciniak.