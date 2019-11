11 listopada Warszawa. "Służymy Niepodległej" główną atrakcją na Święto Niepodległości. Co jeszcze czeka mieszkańców stolicy?

Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizuje w całym kraju piknik "Służymy Niepodległej". Wydarzenie odbędzie się dzień przed obchodami święta 11 listopada. Jakie atrakcje czekają uczestników imprezy w Warszawie? Inne wydarzenia ma Święto Niepodległości.

Już 11 listopada w Polsce obchodzona będzie 101. rocznica odzyskania niepodległości. Święto Niepodległości to dzień wolny od pracy. W całym kraju odbędą się wtedy dziesiątki imprez, których głównymi bohaterami będą żołnierze, wojsko i odzyskana niepodległość.

W Warszawie MON zachęca również do udziału w Edukacyjnej Grze Historycznej "Wojsko Niepodległej 1914 – 1939". Zabawa skierowana jest do dzieci i młodzieży. Karty potrzebne do udziału w grze będą wydawane w Centralnej Bibliotece Wojskowej (ul Ostrobramska 109) od 8 listopada.