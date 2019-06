10-letnia Kristina została brutalnie zamordowana. Podejrzewano, że stoi za tym Piotr Boszko

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 10-letniej Kristiny usłyszał 22-latek. Wcześniej służby nie wykluczały, że zbrodni mógł dokonać Piotr Boszko. Mimo że znowu "był w centrum zainteresowania", pedofil wciąż pozostaje nieuchwytny.

Wszystko wskazuje na to, że to nie on zabił 10-letnią Kristinę. Do zbrodni przyznał się 22-latek. Kiedy jednak trwały jeszcze poszukiwania sprawcy, Piotr Boszko był w kręgu podejrzanych. Głośna sprawa z Morwin nie pomogła w znalezieniu nieuchwytnego pedofila.