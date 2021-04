Piękne życzenia wielkanocne na lany poniedziałek

Poniedziałek Wielkanocny, zwany także lanym poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem jest drugim dniem świąt wielkanocnych . Jest to dzień uwielbiany nie tylko przez najmłodszych, ale też i starszych. Oprócz tradycyjnego polewania się wodą składamy sobie życzenia na lany poniedziałek. Życzenia te są zazwyczaj radośniejsze od tych, które składane są w Niedzielę Wielkanocną.

Śmigus-dyngus 2021. Czego można sobie życzyć?

Życzenia składane w lany poniedziałek najczęściej nawiązują do tradycyjnego polewania się wodą. Według ludowych wierzeń Słowian śmigus-dygus miał zapewnić płodność i dostatek. Dawniej na zamoczenie wodą narażone były głównie panny.

Obecnie wodą polewają się wszyscy, a do zwyczaju często dołączone są życzenia. Są to najczęściej krótkie rymowanki, odnoszące się do szczęścia, braku zmartwień, spełnienia marzeń czy tego, aby ktoś wylał na nas jeszcze więcej wody.