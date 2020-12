Życzenia na święta. Inspiracje i pomysły na życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia świąteczne wysyłamy, by pokazać komuś, że o nim pamiętamy i myślimy. To miły gest, który niesie ze sobą mnóstwo radości. Często sami układamy życzenia na Boże Narodzenie, tworzymy indywidualne życzenia dla danej osoby. Nie zawsze jednak mamy pomysły. Wtedy z pomocą przychodzi internet i gotowe życzenia świąteczne, które idealnie sprawdzą się, gdy chcemy wysłać je w formie elektronicznej. Możemy to zrobić przez internet lub SMS-em. Gotowe życzenia na święta to często krótkie rymowane wierszyki. Przygotowaliśmy kilka przykładów.

Życzenia na Boże Narodzenie Źródło: Pixabay