Zybertowicz: Dziennikarze nieobecni przy granicy przez "pajacowanie"

Duda porównany do Hitlera. Co zrobi Kancelaria Prezydenta?

Socjolog odniósł się do okładki białoruskiego magazynu "Mińska Prawda", na której Andrzej Duda został porównany do Adolfa Hitlera. W jego ocenie w działaniach reżimowych mediów Łukaszenki nie ma niczego zaskakującego. Stwierdził, że to typowa dla nich prowokacja.