Zwiększenie limitu wiernych w kościołach. Kolejny etap odmrażania gospodarki

Zwiększenie limitu wiernych w kościołach od 18 maja. Ile osób będzie mogło brać udział we Mszy Świętej?

Na początku, tuż po ogłoszeniu przez rząd w marcu stanu epidemii w Polsce, liczba wiernych w kościołach mogła wynosić zaledwie pięć osób. Stopniowo limity te były zmieniane. Po obowiązkowej izolacji obywateli i zakazie przemieszczania się, w Niedzielę Wielkanocną 12 kwietnia we Mszy Świętej mogło już brać udział 50 osób, natomiast od 20 kwietnia liczba wiernych w kościołach jest uzależniona od powierzchni danego obiektu sakralnego. Oznacza to, że im większy kościół czy kaplica, tym może znajdować się w nim więcej wiernych. Na jedną osobę w kościele musi przypadać 15 metrów kwadratowych powierzchni.

Zwiększenie limitu wiernych w kościołach nastąpi w trzecim etapie odmrażania gospodarki

Ile teraz wyniesie limit wiernych w kościołach? Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji na temat kolejnego etapu odmrażania gospodarki, liczba wiernych w kościołach zostanie zwiększona do jednej osoby na każde 10 metrów kwadratowych. Co ważne, w przeciwieństwie do otwarcia salonów fryzjerskich, kosmetycznych i restauracji, które mają ruszyć od 18 maja, w kościołach nowa zasada ma obowiązywać już od najbliższej niedzieli, czyli od 17 maja.