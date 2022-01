Żniwa firm parkingowych. Wystawiają 22 tys. mandatów dziennie

Ponad 20 tys. mandatów dziennie

Wyliczono, że obecnie wystawianych jest obecnie około 22 tysiące biletów dziennie. Wszystko wskazuje na to, że zostanie pobity rekord ustanowiony w okresie 2019-2020, gdy w ciągu 12 miesięcy wystawiono 8,4 mln mandatów. Kary zostały wystawione za naruszenie zasad parkingowych na terenach centrów handlowych, obiektów rekreacyjnych i przy drogach szybkiego ruchu. Każde złamanie przepisów może prowadzić do kary w wysokości do 100 funtów (powyżej 500 złotych). W ciągu ostatniego badanego okresu aż 163 firmy zgłosiły się do DVLA (rządowej Agencji Rejestracji Kierowców i Pojazdów) z prośbą o udostępnienie danych właścicieli pojazdów.