O krok od tragedii w Gostyniu. Kierowca prawie uderzył w motorowerzystę

"Kamera zarejestrowała niebezpieczny manewr kierującego fiatem stilo, który wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierującego motorowerem. Na szczęście kierujący jednośladem zachował szczególną ostrożność i to uratowało go od ciężkich obrażeń, do jakich mogło dojść, gdyby nie jego czujność" - napisali policjanci.