Znane nazwiska odmówią prezesowi? Szykuje się kolejny ciężki bój dla PiS

W tegorocznych wyborach do Sejmu kandydowała z siódmego miejsca na liście i zdobyła 4,5 tys. głosów, co w stosunku do wyżej wymienionych polityków jest wynikiem nieporównywalnie więc słabym. Do Sejmu się nie dostała. Nie zraża to jednak Nowogrodzkiej. - Dmowska miała dobrą kampanię, będzie przeciwwagą dla Trzaskowskiego. Niech się sprawdzi. Przecież w stolicy i tak z Platformą nie wygramy - wskazuje działacz PiS z Warszawy.