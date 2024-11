Zmiana kandydata PiS? Kaczyński: "To jest gra"

W rozmowie z gazetą prof. Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powiedziała: - Jeśli wierzyć informacjom z PiS, że decyzja o postawieniu na Nawrockiego zapadła w ostatniej chwili, to nazwiska Morawieckiego czy Czarnka były ciągle w grze, stąd spotkania z sympatykami. PiS nie wie, jak Nawrocki będzie zachowywał się w kampanii, czy czasem przyniesie spadków. Dlatego opcja wymiany kandydata wciąż jest możliwa.

Spekulacje nt. planowanej zmiany kandydata rozwiał Jarosław Kaczyński. - To jest gra nieczysta, nieładna i ciągnąca się już od dłuższego czasu. Nic to z nami wspólnego nie ma, nie ma żadnego zamysłu odnoszącego się do zmiany kandydata - powiedział dla Telewizji wPolsce24 prezes PiS.