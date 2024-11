"Misja pokojowa" PiS‑u w Republice. Znamy nieformalne ustalenia

- Nie kłóćcie się, proszę! - tym krótki, acz dosadnym apelem, zwrócił się do dwóch najważniejszych prawicowych telewizji - Republiki i wPolsce24 - poseł PiS Janusz Kowalski w Wirtualnej Polsce.

Polityk w ten sposób odniósł się do sporu między telewizjami Tomasza Sakiewicza i braci Jacka i Michała Karnowskich. Spór - jak pisaliśmy w WP - dotyczy wpływów, a tym samym pieniędzy . Ma go dość wielu odbiorców o konserwatywnej wrażliwości.

Konflikt zaczął wymykać się spod kontroli. Szefostwo telewizji Republika zaczęło nawet atakować PiS. A politycy PiS - tutaj przed szereg wyszła posłanka Joanna Lichocka - apelowali, by przede wszystkim wpłacać darowizny na ich partię, a nie na przeżywającą "złoty czas" Republikę.

Wreszcie z misją pokojową do Republiki pojechał czołowy polityk PiS Przemysław Czarnek. - Telewizja Republika jest telewizją wolnego słowa i prawdy - podkreślał w rozmowie z Danutą Holecką.

Jak dodawał, "zwycięstwo w tych wyborach daje możliwość potężnego rozwoju Telewizji Republika, która będzie najsilniejszą telewizją konserwatywną w Europie i jedną z najsilniejszych na świecie". - Przemek widocznie miał zadanie, by załagodzić te napięcia - mówi nam jeden z posłów PiS.

Robili to także inni. Wspomniany Janusz Kowalski, stały bywalec Republiki, w Wirtualnej Polsce podkreślił, że wybory prezydenckie PiS może wygrać dzięki wielkiemu zaangażowaniu społecznemu, ale trzeba popierać media po prawej stronie" . Gość programu "Tłit" mówił, że jest z tą stacją od samego początku i uważa, że "rzeczywiście jest to skarb" .

Nawiązywał do słów szefa Republiki Tomasza Sakiewicza, który kilka dni temu stwierdził, że "kto nie docenia tego skarbu, jest po prostu niewiarygodnie głupi". Sakiewicz miał na myśli niektórych polityków PiS. Byli wręcz tacy, co przypuszczali, że chodziło mu… o prezesa PiS.

Pretensje do PiS, trwa bratobójcza walka. Kulisy starcia telewizji z awanturą w tle

Nie wiadomo jednak, co dalej z napięciami na linii wPolsce24-Telewizja Republika. W środę wieczorem w mediach społecznościowych znów dziennikarze tych stacji ścierali się ze sobą. - Nad tym kontroli nie mamy - mówią politycy PiS.

Przypomnijmy: po przejęciu władzy przez PiS do państwowej TVP przeszło większość dziennikarzy Republiki, przez co telewizja Sakiewicza miała marginalną oglądalność. Mimo to państwowe spółki kontrolowane przez PiS zasilały Republikę milionami złotych. Podobnie jak inne inicjatywy medialne (portal Puszcza.tv, "Niezależną" czy "Gazetę Polską", o wystawnych galach i innych imprezach nie wspominając).