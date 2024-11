Kowalski apeluje do prawicowych mediów. "Nie kłóćcie się, proszę"

Posłanka PiS Joanna Lichocka zaapelowała na antenie TV Republika, by widzowie, zamiast wpłacać pieniądze na konto tej stacji, przelewali je konto PiS. Prowadzący Adrian Klarenbach natychmiast zareagował, mówiąc, że "TV Republika to telewizja niezależna". Chwilę później gościem Klarenbacha był prezes i redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz. Stwierdził, że "Republika to jest skarb, który prawa strona dostała za darmo". - Jeśli ktoś nie potrafi docenić tego skarbu, to jest po prostu niewiarygodnie głupi. Po prostu powinien zająć się czymś innym niż polityką - dodał. W programie “Tłit” WP prowadzący Michał Wróblewski zapytał posła PiS Janusza Kowalskiego, czy wpłacił na Telewizję Republika. - Wpłaciłem na Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze nie wpłaciłem - odparł. Gość programu mówił, że jest z tą stacją od samego początku i uważa, że "rzeczywiście jest to skarb". Dziennikarz dopytywał o tę sytuację z posłanką Lichocką skąd te niesnaski. Kowalski podkreślił, że wybory prezydenckie PiS może wygrać dzięki wielkiemu zaangażowaniu społecznego, ale trzeba popierać media po prawej stronie”. Prowadzący zwrócił uwagę, że te media się kłócą między sobą. - Nie kłóćcie się, proszę. Ani Telewizja Republika, ani wPolsce24, ani Radio Maryja, nie kłócicie się - zaapelował Kowalski.

