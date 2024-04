Zmarł kilka godzin po policyjnej kontroli. Mandat go nie powstrzymał

Wstrząsające kulisy wypadku

Policjanci ustalają, jak doszło do wypadku, jednak wydarzenia, które go poprzedziły, są koszmarne. Zaledwie kilka godzin przed śmiercią młody kierowca motocykla został zatrzymany przez policję. Nie była to rutynowa kontrola drogowa. Mundurowi wytypowali pojazd 20-latka i ukarali młodego mężczyznę mandatem i upomnieniem z powodu nadmiernej prędkości i nieprawidłowego wyprzedzania.