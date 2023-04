Szykują zaskakującą zmianę. "Zabezpieczenie przed utratą władzy"

Co istotne, Prokurator Generalny nie będzie miał także prawa wydawania bezpośrednich poleceń prokuratorom. To obecny pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego, czyli Prokurator Krajowy będzie podejmował decyzje osobowe i sprawował nadzór nad sprawami prowadzonymi w PK. Nie będzie można go odwołać bez zgody prezydenta - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".