Tusk o politykach Ziobry: szajka

- Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic ohydniejszego, niż taki obraz, kiedy ludzie słuchają kazań moralnych, które prawią im łajdacy, tacy ludzie bez zasad i bez elementarnej przyzwoitości. Solidarna Polska i jej ludzie to jest dokładnie to. Oni nam mówią o tym, że będą bronić polskie lasy przed Europą. My naprawdę będziemy to długo pamiętali i to jeden z tych elementów, który będzie się domagał radykalnego rozliczenia - zapowiedział Tusk.