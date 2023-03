Test poparcia dla ziobrystów. Chcą zebrać 100 tys. podpisów. Mają nowy projekt ustawy

Solidarna Polska rozpocznie dziś zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "w obronie lasów" - dowiaduje się Wirtualna Polska. To ma być test poparcia dla partii Zbigniewa Ziobry przed wyborami. Ziobryści uderzają w Unię Europejską i przypominają przy okazji, że to oni w ramach obozu rządzącego kontrolują Lasy Państwowe. Europosłowie opozycji i niektórzy eksperci zarzucają politykom obozu władzy dezinformację w tej sprawie. - To populizm - twierdzą.