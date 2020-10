Zdalne nauczanie w Radomiu. Nauczyciele Szkoły Podstawowej z COVID-19

Po konsultacji z sanepidem oraz władzami miasta podjęto decyzję o rozpoczęciu nauczania zdalnego w klasach od 4 do 8. - W sumie jest to dziesięć klas, co stanowi 60 procent wszystkich naszych uczniów. Będą się oni uczyć zdalnie do piątku 23 października - podkreśla Żelazowska.