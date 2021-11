Zatrzymano 20 cudzoziemców. Próby nielegalnego przekroczenia granicy z Niemcami

W tym okresie zatrzymano też 41 osób, które na różny sposób pomagały uchodźcom w próbie nielegalnego przekroczenia granicy. W każdym z przypadków robili to w sposób odpłatny, w celach zarobkowych. W nielegalnym transporcie cudzoziemców najczęściej pomagali obywatele Syrii, Iraku, Indii, Gruzji, Ukrainy czy Tadżykistanu. Otrzymali oni już decyzje o powrocie do kraju pochodzenia z jednoczesnym zakazem wjazdu do państw Schengen przez 5 najbliższych lat.